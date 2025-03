Als het aan Mercedes-teambaas Toto Wolff ligt, blijft vloeken tijdens een F1-race over de boordradio onbestraft, zolang het tenminste niet respectloos is naar anderen. Hij reageert daarmee op het voornemen van FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem om het vloeken door coureurs aan banden te leggen via boetes en zelfs puntenaftrek.

Wolff zegt in een reactie het belangrijk te vinden dat de twintig F1-coureurs op de grid niet het zwijgen wordt opgelegd. “Voor mij gaat de hele discussie om respect”, vertelt de Oostenrijker, teambaas van George Russell en Kimi Antonelli, in Bahrein. Afgelopen seizoen werden Max Verstappen en Charles Leclerc door de FIA bestraft vanwege het gebruik van het woordje Fuck in een FIA persconferentie.

‘Het gaat om respect’

Wolff: “Het gaat hier om respect. Om respect voor je concurrenten, respect voor de officials. Je moet niemand ophitsen, of het nu je eigen mensen zijn of een concurrent op de baan. En het maakt een groot verschil of je het ‘F-woord’ gebruikt in de context van je eigen rijden of uit emotie. Want ik gebruik het zelf als ik geïrriteerd ben. Maar als het in de auto gebruikt wordt en gericht is aan een coureur, een official of het team, dan vind ik dat wat we dit moeten verbieden. Echter, we moeten, naar mijn mening, een verschil maken tussen deze twee. We willen de coureurs en hun emoties namelijk niet dempen.”

Hij verduidelijkt: “Als we in een persconferentie zitten, als we geïnterviewd worden, is het gebruik van het F-woord iets heel anders. Maar in de auto, zolang het geen ophitsing is en zolang het niet respectloos is naar iemand anders, zou ik het gewoon laten gaan, dat is mijn mening. We zijn een mannensport, dat klopt, maar ik denk niet dat we moeten schelden op officials. Daarom moet de FIA optreden, dat is duidelijk.”

