Mercedes-teambaas Toto Wolff had het duidelijker gevonden als Lewis Hamilton voor een vervolg van zijn Formule 1-carrière had gekozen voor Red Bull, het team van Max Verstappen, in plaats van voor Ferrari. “Red Bull heeft op korte termijn het beste pakket”, zo erkent de Oostenrijker

De 39-jarige Lewis Hamilton maakte onlangs zijn overgang naar Ferrari bekend, met ingang van 2025. Wolff zegt het te begrijpen dat zijn kopman in de herfst van zijn carrière nog de ultieme droom van bijna iedere coureur wil laten uitkomen.

‘Red Bull heeft op korte termijn beste pakket’

“Een coureur heeft slechts een beperkte tijd in de Formule 1. Ik snap dat hij een droom uit wil laten komen”, zegt Wolff tegen Motorsportweek. Het is echter vooral een keuze gebaseerd op gevoel, meent Wolff. “Als Lewis was overgestapt naar Red Bull was de drijfveer duidelijker geweest. Red Bull heeft op korte termijn het beste pakket.”

Lees ook: Hamilton mag Mercedes-personeel niet meenemen

Wolff kan zich de zorgen van Hamilton over de prestaties van Merceces in de afgelopen jaren goed voorstellen. “Maar wat misschien niet zo zichtbaar is voor hem, is de drive binnen ons team. De drang om ons te verbeteren. Als we vallen, staan we altijd weer op. Binnen de huidige reglementen heeft Red Bull de overhand en andere teams zitten ook niet stil, maar we gaan altijd vooruit”, aldus Wolff.

Mercedes eindigde afgelopen seizoen als tweede in het constructeurskampioenschap. Achter Red Bull, maar voor Ferrari.

Lees hier alles over de eerste F1-race van het nieuwe seizoen: de Grand Prix van Bahrein