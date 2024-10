Toto Wolff twijfelt of Red Bull daadwerkelijk onschuldig is. Het team kwam in aanloop naar de GP in Austin in opspraak na aantijgingen van valsspelerij. De Oostenrijkers zouden een vermeende functie hebben geïntroduceerd waarmee de rijhoogte kan worden aangepast, zelfs tijdens de strenge parc fermé-regels. Volgens Wolff is het ‘schandalig’ dat de FIA geen verder onderzoek doet.

Op sociale media zijn beelden te zien van FIA-afgevaardigden in de garage van Red Bull. Een monteur demonstreert hoe er speciaal gereedschap nodig is, een soort lange metalen buis, om de rijhoogte van de auto in te stellen. De FIA oordeelde later dat Red Bull de auto moet aanpassen, maar een echte straf bleef uit. Schandalig, vindt Mercedes-teambaas Toto Wolff, die de beelden niet serieus kan nemen.

Bugs Bunny-apparaat

“Van wat ik heb gezien en gehoord, is het echt schandalig”, reageerde Wolff tegenover het Duitse Autosport. “Natuurlijk proberen we allemaal onderdelen te ontwerpen die aan de hoogste specificaties voldoen en binnen de reglementen vallen. Als het op de aerodynamica aankomt, wil je ook zo ver mogelijk gaan, maar in dit soort gevallen kun je je afvragen waarom een dergelijke functie überhaupt bestaat.”

Wolff vond de demonstratie van de Red Bull-monteur dan ook bespottelijk. “Ik vind het wel amusant dat ze een soort bezem in de auto moeten zetten om te laten zien dat ze de rijhoogte daarmee veranderen. Ik vraag me af hoe lang ze erover hebben gedaan om dit te verzinnen – ik wist sowieso niet dat we dit soort Bugs Bunny-apparaten gebruikten in de Formule 1. Persoonlijk denk ik dat het niet volstaat om dit gewoon aan te passen en het daarbij te laten.”

