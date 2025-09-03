Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zich uitgesproken over het moeizame weekend van Andrea Kimi Antonelli tijdens de Dutch Grand Prix, afgelopen weekend in Zandvoort. Wolff vertelde dat hij dit ‘had verwacht’. Volgens Wolff zijn juist dit soort weekends cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het 19-jarige talent.

Voor Andrea Kimi Antonelli begon het weekend in Nederland al met een flinke tegenvaller. Tijdens de eerste vrije training op vrijdag stond de jonge Mercedes-coureur na tien minuten al stil in de grindbak van bocht 9. In de race op zondag ging het opnieuw mis. Antonelli startte vanaf P11, maar in ronde 53 veroorzaakte hij een crash van Ferrari-coureur Charles Leclerc, voor wie het meteen einde race was.

Antonelli kreeg vervolgens een tijdstraf van tien seconden voor het veroorzaken van de botsing. Maar het werd nog pijnlijker voor de rookie, die later óók nog een penalty kreeg voor het overschrijden van de snelheidslimiet in de pitstraat. Een zwaar, maar leerzaam weekend voor Antonelli, die van Mercedes-teambaas Toto Wolff wel de ruimte blijft houden om fouten te maken. “Dit zijn de weekends waar je van leert,” aldus de Oostenrijker tegenover Sky Sports.

‘We willen dat hij voor die acties gaat’

Ondanks de fouten verdedigt Mercedes-teambaas Toto Wolff zijn jonge pupil. “We zouden hem een jaar de tijd geven om te leren. We wisten: er zouden momenten komen waarop we onze haren uit ons hoofd zouden willen trekken én er zouden momenten komen van genialiteit. We willen juist dat Kimi voor dit soort acties gaat. Je hoopt altijd dat het leerproces wat soepeler gaat dan dat het in Zandvoort ging. Maar dit soort dagen is een les voor hem met het oog op volgend seizoen.”

