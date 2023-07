Max Verstappen rijdt zo sterk dat hij de rest van de grid eruit laat zien als een veld met Formule 2-auto’s. Dat was de reactie van Mercedes-teambaas Toto Wolff na de Hongaarse Grand Prix, die door Max Verstappen met overmacht werd gewonnen. Voor de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull was het alweer zijn zevende overwinning op rij.

“Red Bull heeft de zaken duidelijk het best voor mekaar”, zei Wolff. Mercedes-kopman Lewis Hamilton eindigde in de race als vierde, zijn teamgenoot George Russell als zevende. De voorsprong van Verstappen op de rest van het veld was echter enorm. Op zaterdag had Hamilton nog wel verrassend pole position veroverd, zijn eerste sinds eind 2021. De Brit was 0,003 seconden sneller dan Verstappen.

“Dat was een mega-Lewis rondje. Ik denk ook dat we in de race na Red Bull ook de snelste auto hadden, maar als je ziet wat Max Verstappen aan het doen is, dan zitten wij daar momenteel heel ver vandaan. Dat niveau moet echter wel ons doel zijn. Het is een meritocratie. We vechten terug en zullen weer races en kampioenschappen winnen, maar op dit moment rijdt Max zo sterk dat hij de rest eruit laat zien als een veld met Formule 2-auto’s”, aldus Toto Wolff.

