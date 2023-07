Aan de 476 meter naar de eerste bocht op de Hungaroring had Max Verstappen genoeg om orde op zaken te stellen. Na het mislopen van pole position op zaterdag, waarbij hij 0,003 seconden tekort kwam op Lewis Hamilton, was een goede start voldoende om de Grand Prix van Hongarije naar zijn hand te zetten. Soeverein reed de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull vervolgens naar alweer zijn negende zege van het seizoen.

Op ruim een halve minuut van Max Verstappen werden respectievelijk Lando Norris (McLaren) en Verstappens teamgenoot Sergio Pérez als tweede en derde afgevlagd.

In de WK-stand liep Verstappen, die ook een extra WK-punt verdiende met de snelste rondetijd, wederom flink uit op de achtervolgers. Het gat met de nummer twee (Pérez) bedraagt inmiddels 110 (!) punten. Met zijn triomf op het circuit bij Boedapest bezorgde Verstappen zijn team bovendien een nieuw record. Immers, voor de Oostenrijkse renstal was het de twaalfde GP-zege op rij, een verbetering van het oude record van McLaren uit 1988. Daarnaast was het voor Red Bull alweer de 250e podiumplaats in haar bestaan.

Start op vuile kant van de baan

Vooraf was men bij Red Bull nog enigszins bevreesd voor de start. Immers, Max Verstappen stond op de grid met zijn RB19 aan de vuile kant geparkeerd, met zijn grote rivaal Lewis Hamilton schuin voor hem en Lando Norris in zijn McLaren met nieuwe mediums schuin achter hem. Waar Verstappen bij de vorige race op Silverstone nog in de fout ging (teveel wielspin) kende hij dit keer juist een perfecte start. Hij was goed weg, in tegenstelling tot Hamilton, die de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris aan zich voorbij zag gaan. En dus zat Verstappen na de eerste bochten in een zetel en op koers voor zijn zevende zege op rij.

Verstappen wisselde in lap 23 (van 70) zijn medium banden in voor de harde compound. Zijn marge was op dat moment al riant, waardoor hij voor teamgenoot Sergio Pérez terug de baan op kwam. De Mexicaan fungeerde enkele ronden al veilige buffer tussen zijn kopman en de snelle McLarens van Norris en Piastri, alvorens ook hij voor de eerste pitstop naar binnen kwam. De 44e zege uit zijn carrière had Verstappen op dat moment al in z’n binnenzak.

Bandenmanagement Max Verstappen

Het restant van de race stond voor Max Verstappen in het teken van bandenmanagement, een kunstje dat hem in de regel wel is toevertrouwd en ook op de Hungaroring was dat weer het geval. Op gepaste afstand van hem was het gevecht om de andere podiumplaatsen wel lange tijd spannend. Zo vochten onder andere Lewis Hamilton en Sergio Pérez op tweederde van de race een paar verbeten duels uit.

Pérez was gestart van P9 na een voor zijn doen goede kwalificatie op zaterdag. Immers, het was voor hem alweer even geleden geweest dat hij zich van een top-10 positie op de startgrid had verzekerd. In de race kwam Pérez, die door een serie aan tegenvallende resultaten intern zwaar onder druk staat, ook sterk voor de dag. Het resulteerde tot zijn oplichting – en geholpen door een perfecte tweede pitstop in 1,9 seconden! – in een podiumplaats. Ruim achter Verstappen en de sterke Norris, maar net voor de Mercedes van Hamilton. Piastri finishte meer dan verdienstelijk als vijfde.

De grote verliezers van de race waren Pierre Gasly en Esteban Ocon. Beide Alpine-coureurs zagen hun race al eindigen in de eerste bocht toen ze elkaar raakten. Dit keer trof beide Fransen geen blaam, maar was Guanyu Zhou de hoofdschuldige. De Chinees van Alfa Romeo tikte in het gedrang naar de eerste bocht Daniel Ricciardo aan, die op zijn beurt de Alpine van Gasly raakte. Het domino-effect resulteerde in vroege uitvalbeurten voor zowel Gasly als Ocon. De laatste had twee jaar geleden de Hongaarse GP nog op zijn naam geschreven. De enige andere uitvaller in de race was Logan Sargeant (Williams).

Ricciardo had zich ook een betere start gewenst. Op zaterdag beleefde de vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri nog een sterke kwalificatie (P13 en meteen sneller dan teamgenoot Yuki Tsunoda), maar een dag later verloor hij in de eerste bochten juist vijf plaatsen. Uiteindelijk werd de Australiër als dertiende afgevlagd. Daarmee bleef hij wel Tsunoda (15e) voor en dus was het voor hem een bevredigend begin van zijn rentree bij AlphaTauri.

De volgende race is komende zondag: de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps.

