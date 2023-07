De FIA heeft een nieuw ontwerp geïntroduceerd om de opspattende regen achter de F1-auto’s te verminderen. Het concept – dat vooralsnog alleen nog maar als tekening bestaat – is eind vorig jaar in ontwikkeling gegaan. Het is nog niet bekend wanneer dit op de auto’s geïntroduceerd gaat worden.

De zogeheten ‘spray’ achter de auto’s is al langere tijd een probleem. De regenbanden van Formule 1-auto’s zijn zo ontworpen dat ze het water op de baan verplaatsen en omhoog gooien. Dat is prettig voor de coureur zelf, die op die manier meer grip heeft en een droge lijn creëert op de baan. Voor degenen achter die coureur is het echter minder prettig. Die auto’s zitten dan namelijk vast in een wolk van opgegooid water, wat leidt tot erg slechte zichtbaarheid. Dit probleem plaagde bijvoorbeeld de race op Suzuka in 2022 en die op Spa-Francorchamps een jaar eerder. Recentelijk leidde ditzelfde probleem nog tot het dodelijke ongeval waarbij Dilano van ’t Hoff om het leven kwam.

Om dat probleem tegen te gaan, heeft de FIA nu een nieuw concept geïntroduceerd. In dit ontwerp moeten flappen achter de achterbanden voorkomen dat het water te ver omhoog gegooid wordt. Momenteel is het nog allemaal hypothetisch, maar er wordt hard gewerkt aan het verfijnen van deze spray guards.

Het ontwerp is voornamelijk gemaakt op de tekentafel, maar is ook al wel in het echt uitgeprobeerd. Na de race op Silverstone werkte McLaren mee aan een test om het nieuwe ontwerp uit te proberen.

“Het is erg belangrijk dat de FIA dit initiatief heeft genomen”, vertelt McLaren-teambaas Andrea Stella. “Dit onderwerp staat hoog op de prioriteitenlijst. Wij verwelkomen dit idee natuurlijk en werken graag mee met de FIA. We moeten nu erg veel belangrijke data verzamelen. Kunnen deze dingen bijvoorbeeld de hele tijd op de auto blijven? Wat betekent dit voor de pitstops? Maar het belangrijkste is dat dit een grote stap is in het verbeteren van de zichtbaarheid.”

FIA-topman Nikolas Tombazis bevestigt dat het nog wel even kan duren voordat het nieuwe ontwerp klaar is. “We begonnen hier vorig jaar aan, en hadden meteen al door dat het niet gewoon een kwestie was van ‘oké, we gooien deze spatlappen erop en klaar is kees’. De simulaties zijn erg moeilijk, omdat je het hier over best wel geavanceerde natuurkunde hebt, met regendruppels enzo. De voorwerpen die we in de eerste tests gebruikten waren een stuk kleiner, en die maakten vrijwel geen verschil. We zijn er nog steeds niet helemaal, maar we leren steeds meer. We moeten nu nog gewoon door blijven werken.”

