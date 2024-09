Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff lijkt het niet eens te zijn met de taakstraf die Max Verstappen kreeg uitgedeeld voor schelden over de boordradio. De Oostenrijker denkt dat een beetje vloeken niet het einde van de wereld is. Daarbij is het stiekem ook een beetje onderdeel van ‘de emotie’ van Formule 1 en sport in het algemeen.

LEES OOK: Helmut Marko benadrukt ‘positieve invloed’ van scheldende Max Verstappen

”Ik denk dat er altijd iets valt te zeggen voor het mijden van vloeken en onbeleefde uitspraken”, zei Wolff onlangs tegen Motorsport Week. “Soms loopt het uit de hand en toont het geen respect voor de kijkers thuis. Dan moeten we vooral onthouden dat er ook families naar Formule 1 kijken.”

Max Verstappen kreeg tijdens het raceweekend in Bakoe nog een straf uitgedeeld voor het gebruik van het woordje ‘fucked’ in een persconferentie. “Het f-woord staat tegenwoordig bij iedereen in het woordenboek”, verdedigde Wolff de regerend wereldkampioen. “Het is belangrijk dat je het in de juiste context gebruikt en op de juiste manier. Maar ik denk dat een beetje emotie wel bij de sport hoort. Die rauwe momenten zijn belangrijk.”

’Zijn veel ergere dingen’

”Alle coureurs begeven zich in extreme situaties, al zouden ze het schelden af en toe best een beetje kunnen minderen. Daar hebben we allemaal profijt van. Maar ik denk niet dat je het f-woord moet uitbannen. Er zijn veel ergere dingen dan dat. We zijn allemaal onderdeel van dit reizende circus”, besloot Wolff. “Ik denk dat we allemaal weten dat het f-woord in een persconferentie niet het einde van de wereld is. Maar goed, als we ons moeten aanpassen, wil ik daar best gehoor aan geven.”

NU digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!