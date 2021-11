Formule 1-coureurs zijn voor de eerste Grand Prix van Qatar gewaarschuwd dat er in maar liefst vijf bochten op track limits gecontroleerd zal worden.

Het 5,4 kilometer lange Losail International Circuit telt zestien bochten: tien naar rechts, zes naar links. Het is een snel en vloeiend circuit, maar wordt ook gekenmerkt door de vele geasfalteerde uitloopstroken naast de baan. Dat vraagt dan ook om enkele track limits. De coureurs moeten dit weekend rekening houden met maar liefst vijf bochten waar track limits gecontroleerd worden.

De FIA gaat namelijk in bochten 4, 12, 13, 14 en 16 track limits hanteren. Bocht 4 is een scherpe knik naar rechts, gevolgd door een even scherpe bocht 5, ook naar rechts. Als een coureur te veel over de kerbstones bij de exit van bocht 4 gaat, zal zijn rondetijd in de vrije trainingen en kwalificatie geschrapt worden. Dat geldt ook voor de race, maar daar heeft het enkel grote gevolgen als de coureur meer dan drie keer de track limits overschrijdt. Dan kunnen de stewards namelijk een tijdstraf uitdelen.

Bochten 12, 13 en 14 zijn snelle, vloeiende bochten naar rechts. Deze sectie is redelijk vergelijkbaar met bocht 8 van Istanbul Park. Hier zullen de coureurs ook moeten oppassen voor de track limits aan de buitenkanten van de bochten. Ten slotte ligt er een track limit op de exit van de laatste bocht. Daar zullen de coureurs uiteraard proberen zoveel mogelijk snelheid mee te nemen voor het start/finishgedeelte.