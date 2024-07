Een triple-header is leuk voor de fans, maar zeer zwaar voor het personeel van de teams. Dit geldt niet alleen voor de Formule 1, maar ook voor de teams van de zogenaamde support series zoals de Formule 2 en Formule 3. Frits van Amersfoort en Sander Dorsman leggen uit waarom het ook op logistiek gebied een behoorlijke uitdaging is.

Een triple-header zoals Spanje, Oostenrijk en Engeland betekent dat de teams de hospitality ruimtes en motorhomes snel moeten afbreken en opbouwen. En daar tussenin moet alles in rap tempo worden vervoerd van het ene circuit naar het andere. Van Circuit Barcelona-Catalunya naar de Red Bull Ring is het een kleine 1.600 kilometer die over de weg moest worden afgelegd. Nu vertrekt de hele karavaan naar Silverstone en die afstand is, los van de boottocht, ook nog eens een slordige 1.500 kilometer.

Frits van Amersfoort, de teambaas van Van Amersfoort Racing, geeft aan dat het eigenlijk gekkenwerk is. “We zouden oversteken via Calais, maar daar zijn dan waarschijnlijk stakingen. Dat risico willen we niet nemen en daarom wijken we uit naar Hoek van Holland. Gelukkig konden we via via nog een plekje op de boot regelen.”

Race tegen de klok

De race tegen de klok is extra lastig door de regelgeving van de zogeheten tachograaf. Hiermee wordt gecontroleerd of bestuurders zich houden aan de rij- en rusttijden. “Daarom kruip ik onderweg zelf ook achter het stuur”, zegt Van Amersfoort. “Alleen op deze manier is het voor ons mogelijk om de boot te halen.”

“Het is ook echt een race tegen de klok”, beaamt MP Motorsport-teambaas Sander Dorsman in de F2-paddock van Oostenrijk. “Met name door de oversteek met de boot wordt het echt heel krap allemaal. Het gaat allemaal net, maar we moeten onderweg geen lekke band krijgen.”

Na komend weekend kunnen de teams heel even op adempauze komen voordat het volgende raceweekend zich alweer aandient.

