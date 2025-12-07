Yuki Tsunoda zegt voorafgaand aan de GP Abu Dhabi dat hij bereid is zijn race op te offeren voor Max Verstappen. De Nederlander heeft op het Yas Marina Circuit kans om zijn vijfde wereldtitel veilig te stellen, mits hij de race wint en rivaal Lando Norris naast het podium eindigt. Tsunoda wil ‘alles doen wat ik kan’ om zijn teamgenoot te helpen tijdens zijn laatste race bij Red Bull.

Max Verstappen kan voor de tweede keer in zijn Formule 1-carrière in Abu Dhabi wereldkampioen worden. De Nederlander start de ontknoping van het bewogen 2025-seizoen vanaf de pole position, met titelrivalen Lando Norris en Oscar Piastri in zijn kielzog. Echter is alleen de race op het Yas Marina Circuit winnen niet genoeg. Norris moet ook naast het podium eindigen; dan pas is de vijfde titel van de Nederlander een feit.

Yuki Tsunoda – die in 2026 plaats moet maken voor Isack Hadjar bij Red Bull – is wel bereid om Verstappen te helpen. De Japanner gaf de coureur tijdens Q3 in de kwalificatie al een slipstream, en zegt nu zijn eigen race wel te willen opofferen voor zijn teamgenoot. “Ik zal alles doen wat ik kan om hem te helpen”, vertelt Tsunoda aan de media in Abu Dhabi. “Waarschijnlijk zal ik mijn strategie aanpassen, want met deze positie en hoe hij geëindigd is, is er nog steeds een kans om het kampioenschap te winnen, dus ik zal alles doen wat ik kan.”

Kwalificatie

De Japanner kreeg vanuit Red Bull al complimenten voor zijn hulp in de kwalificatie. Tsunoda was zelf blij überhaupt Q3 te hebben gehaald, zodat hij zijn teamgenoot kon helpen. “Na de botsing met Antonelli (tijdens VT3 in de pitstraat, red.) moest ik terug naar de oude vloer, wat me eerlijk gezegd behoorlijk wat prestaties kostte in de kwalificatie, dus ik verwachtte dat het een moeilijke sessie zou worden”, legt hij uit. “Het was natuurlijk het plan om door te gaan naar Q3 en Max te helpen, maar ik maakte me er zorgen over, gezien de specificaties. Ik heb Max uiteindelijk toch kun helpen, wat hem wat meer vertrouwen gaf.” Tsunoda start de laatste race van het seizoen vanaf P10.

