Yuki Tsunoda onthult dat hij in 2026 waarschijnlijk niet alleen maar de test- en reservecoureur van Red Bull zal zijn. De Japanner werd na een teleurstellend seizoen als teamgenoot van Max Verstappen teruggezet naar deze rol, maar volgens de coureur is er een kans dat hij zich met meer dan alleen zijn vereiste taken zal bezighouden. ‘Ik heb gehoord dat er verschillende scenario’s mogelijk zijn’, aldus Tsunoda.

Yuki Tsunoda maakte dit seizoen zijn debuut als Red Bull-coureur, maar is nog geen jaar later alweer zijn stoeltje naast Max Verstappen kwijt. De Oostenrijkse renstal vervangt de Japanner door Isack Hadjar in 2026, terwijl Tsunoda de rol van reservecoureur op zich neemt. Toch ziet de Japanner dit niet als het einde van zijn Formule 1-carrière.

LEES OOK: Norris weet het zeker: ‘Als er iemand terug kan komen, is het Hamilton’

“Er is een kans dat ik me volgend jaar niet alleen met simulatorwerk en mijn rol als reservecoureur zal bezighouden”, is de coureur alsnog geheimzinnig, tegenover DAZN Japan. “Ik heb gehoord dat er verschillende scenario’s mogelijk zijn. Voorlopig ga ik eerst even uitrusten en daarna beginnen met trainen voor het volgende seizoen. Ik ben pas 25, dus er is nog veel ruimte voor verbetering. Dit is nog maar het begin. Misschien komt er een einde aan een hoofdstuk, maar ik ben benieuwd hoe ik me vanaf hier verder kan ontwikkelen.”

‘Wereld verging niet’

Ondanks de positieve instelling waarmee Tsunoda zijn nieuwe rol bij Red Bull benadert, was hij na het horen van het nieuws van zijn vertrek wel ‘teleurgesteld en kwaad’. “Ik kreeg het te horen na de race in Qatar, maar eerlijk gezegd leek het eerst niet echt”, vertelt de coureur eerlijk. “Ik had me op deze mogelijkheid voorbereid, maar het nieuws was anders dan wat ik eerder had gehoord, dus het was een verrassing. Het besluit is misschien vlak voordat ik het te horen kreeg, gewijzigd, zo hoorde ik. Ik weet zeker dat daar veel redenen voor waren. Toen ze me vertelden dat ik volgend jaar geen stoeltje zou hebben, was het niet alsof de wereld verging. We hadden nog Abu Dhabi, dus ik dacht alleen maar aan de volgende race.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)