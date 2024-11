Yuki Tsunoda heeft onthuld dat hij eerder deze week bij aankomst in de Verenigde Staten even vreesde dat hij zou worden teruggestuurd naar huis. Hij werd op de luchthaven apart genomen door de douane voor een verhoor. De Japanner is al eerder naar de Verenigde Staten afgereisd voor een promotioneel evenement voorafgaand aan de Grand Prix.

Oponthoud op de luchthaven

Tsunoda reisde eerder deze week naar Las Vegas, maar bij de paspoortcontrole stuitte hij op twijfels over zijn toelating tot het land. De Japanner werd door de douane naar een aparte ruimte gebracht voor een uitgebreid gesprek met de immigratiedienst. “Ik dacht echt even dat ik terug naar huis moest,” vertelt Tsunoda. “Gelukkig lieten ze me uiteindelijk door, maar er waren heel wat gesprekken voor nodig om alles uit te leggen.”

In de ondervragingsruimte probeerde Tsunoda meer duidelijkheid te krijgen over de situatie. Hij zou gevraagd hebben of iemand van zijn team, of zijn fysiotherapeut die met hem meereisde, mocht helpen bij het gesprek. Dit was echter niet toegestaan. “Ik mocht niemand bellen, zelfs niet mijn team of iemand van de Formule 1. Je moet het daar alleen zien te redden.”

Tsunoda benadrukt dat hij zich niet bewust was van enig probleem, aangezien hij over de juiste visa beschikte. Bovendien is hij recentelijk zonder problemen in Amerika geweest tijdens de triple-header van Austin, Mexico en Brazilië. “Alles was geregeld. Ik heb al eerder toegang gekregen, dus het voelde vreemd dat ik werd tegengehouden en een lang gesprek moest voeren”, aldus de Japanner.

