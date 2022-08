Vorig jaar gaf hij zichzelf nog een vijf voor de eerste seizoenshelft, nu geeft Yuki Tsunoda zich een zeven voor zijn verrichtingen in het seizoen tot nu toe. De AlphaTauri-coureur stelt dat het met name door zijn ervaring en kalmte komt.

Tsunoda kende een lastig debuutseizoen in de Formule 1, maar heeft dit jaar al flinke vooruitgang getoond. De Japanner kan zich regelmatig meten met teamgenoot Pierre Gasly en heeft het hem ook vaak lastig gemaakt. Tsunoda heeft slechts vijf punten minder dan Gasly en merkt ook zelf dat hij vooruitgang heeft geboekt.

Waar Tsunoda zichzelf vorig jaar nog een vijf gaf voor zijn eerste seizoenshelft, geeft hij zich nu een zeven. “Ik heb mijn ervaring van vorig jaar kunnen gebruiken”, legt Tsunoda uit aan Motorsport.com. “Het is zeker een voordeel ten opzichte van vorig jaar dat ik weet wat ik heb te doen en hoe ik een raceweekend moet aanpakken.”

“Tegelijkertijd heb ik vorig jaar ook zo goed als alles meegemaakt, ook de slechtste dingen, maar kon ik terugslaan”, vervolgt Tsunoda. “In de meeste situaties ben ik kalm gebleven, niet zoals vorig jaar”, doelt de AlphaTauri-coureur op zijn bekende woede-uitbarstingen op de boordradio’s, waar er dit jaar minder van zijn. “Dat is het grootste verschil.”

Het andere verschil is dat Tsunoda weet wat hij nu in een raceweekend moet doen. “Vorig jaar wist ik niet echt wat ik moest doen, ik dacht gewoon dat ik goed moest presteren. Maar hoe? Het is heel anders om goed te presteren in de eerste vrije training, in elke sessie. Daar wil ik niet aan hoeven denken”, aldus de Japanner.