Ook Yuki Tsunoda staat in België nog even stil bij het vertrek van oud-Red Bull-teambaas Christian Horner. Volgens de Japanner is de afwezigheid van de Brit na twintig jaar een grote verandering voor Red Bull. Toch is Horner nog niet helemaal van het strijdtoneel verdwenen. Tsunoda onthult hoe de oud-teambaas hem voorafgaand aan de GP België nog een berichtje stuurde.

De GP België is het eerste raceweekend in de geschiedenis van Red Bull zonder Christian Horner aan het roer. De teambaas werd begin juli ontslagen, en is opgevolgd door voormalig Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies. Ook voor Yuki Tsunoda is de afwezigheid van Horner even wennen, al stuurde de Brit toch nog een berichtje aan de Japanner voorafgaand aan het Belgische raceweekend.

“Ik waardeer enorm hoe Christian me tijdens verschillende races heeft gesteund”, vertelt Tsunoda op donderdag aan de aanwezige media op Spa. “Ik kreeg gisteren nog een berichtje van hem, waarin hij zei: ‘Laat zien wat je kan’.” Ook Tsunoda werd eerder deze maand verrast door het plotselinge vertrek van de Brit. “Het is zo’n grote verandering. De afgelopen twintig jaar werkte Red Bull alleen maar samen met Christian. Het is een grote verandering. Ik hoorde het nieuws zelf van Helmut (Marko, red.). Dat is eigenlijk alles wat ik erover kan zeggen.”

Vertrouwen in Mekies

Mekies is ondertussen al aan de slag als opvolger van Horner en begint op Spa aan zijn eerste raceweekend als teambaas van Red Bull. De Fransman is een oude bekende van Tsunoda, die al met Mekies samenwerkte in zijn Racing Bulls-dagen. “Hij brengt de positieve dingen die hij de afgelopen twee jaar heeft gedaan (bij Racing Bulls, red.) ook mee naar Red Bull”, voegt Tsunoda eraan toe. “Misschien vanuit een ander perspectief gezien, is het goed dat er een nieuw persoon binnenkomt die nieuwe invalshoeken ziet. We zien wel hoe hij het gaat aanpakken. Maar we hebben ook al veel goede mensen. Ze weten wat ze doen.”

