Yuki Tsunoda behaalt op Spa-Francorchamps zijn beste kwalificatieresultaat sinds hij in maart promotie heeft gemaakt naar het team van Red Bull. De Japanner mag de Grand Prix van België als zevende aanvangen, mede dankzij de upgrades die Tsunoda vlak voor de sessie nog onder zijn RB21 geschroefd kreeg. Tsunoda’s goede kwalificatieresultaat zorgt ook voor glimlach op het gezicht van Laurent Mekies, wat de Japanse coureur deed denken aan zijn Racing Bulls-dagen.

Terwijl alle ogen gericht waren op het gevecht om de polepositie tussen de McLarens, Max Verstappen en Charles Leclerc, reed Yuki Tsunoda stilletjes de beste kwalificatie uit zijn carrière als Red Bull-coureur. De Japanner kreeg voorafgaand aan de sessie nog een nieuwe vloer onder zijn RB21 geschroefd, dezelfde waar teamgenoot Verstappen al mee rijdt, en was vervolgens minder dan vier tienden langzamer dan de viervoudig wereldkampioen.

De Japanner bedankt na de kwalificatiesessie daarom ook meteen zijn team voor de upgrades. “Het team gaf me op het allerlaatste moment nog de updates”, onthult Tsunoda aan Sky Sports. “De upgrade is absoluut een grote stap vooruit.” De coureur vindt het daarbij niet erg dat Verstappen de updates al eerder ontving. “We zijn als team aan het pushen, en, weet je, Max vecht voor het kampioenschap. Ik lig ondertussen mijlenver achter, dus het is logisch dat hij de upgrades als eerste heeft.”

De lach van Mekies

De upgrades zijn echter niet de enige verandering voor Tsunoda tijdens het weekend in de Ardennen, ook Laurent Mekies staat voor het eerst als Red Bull-teambaas aan de pitmuur. De Japanner werkte eerder al met de Fransman samen bij Racing Bulls. “Toen ik nog bij Racing Bulls reed, lachte hij altijd wanneer ik Q3 haalde”, vertelt Tsunoda. “En dat gebeurde vandaag ook weer. Hij liet me zo zien dat ik het goed gedaan heb. Het was een leuke flashback naar de Racing Bulls-dagen.”

