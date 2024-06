Yuki Tsunoda heeft zich uitgesproken over wat hij van zijn toekomstige teamgenoot verwacht. De Japanner werd voorafgaand aan het weekend in Oostenrijk gevraagd of hij liever een jonge coureur naast zich heeft in 2025, of eentje met wat meer ervaring. Tsunoda is zelf al verzekerd van een stoeltje bij Red Bulls zusterteam. Teamgenoot Daniel Ricciardo heeft die zekerheid nog niet.

Begin juni werd bekend dat Tsunoda’s contract bij Visa Cash App RB ten minste tot en met 2025 wordt verlengd. De Japanner maakte in 2021 zijn debuut bij het toenmalige AlphaTauri. Tsunoda heeft in zijn tijd bij Red Bulls zusterteam al vier teamgenoten gehad: Pierre Gasly, Nyck de Vries, Daniel Ricciardo en Liam Lawson. Met de aanhoudende teleurstellende prestaties van Ricciardo kan het zomaar zijn dat Tsunoda in 2025 weer een nieuwe teamgenoot heeft.

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend in Spielberg werd Tsunoda gevraagd naar de onzekere situatie waar zijn teamgenoot Ricciardo inzit. Ook beantwoordde de Japanner of hij al verwachtingen heeft voor zijn teamgenoot voor volgend jaar. ‘Heb je liever een jonge teamgenoot, of eentje met ervaring?’, was de vraag aan de Japanner. ‘Beide’, was het korte maar duidelijke antwoord van Tsunoda.

Lawson goede kandidaat?

Gebaseerd op Tsunoda’s antwoord lijkt het erop dat Liam Lawson een goede kandidaat is voor het tweede Visa RB-stoeltje in 2025. Lawson verving in 2023 Ricciardo vijf races lang, nadat de Australiër zijn hand blesseerde tijdens een vrije training in Zandvoort. De Nieuw-Zeelander wist uiteindelijk met twee punten boven Logan Sargeant en Nyck de Vries in het coureurskampioenschap te eindigen. Eerder zei Red Bull-adviseur Helmut Marko ook al dat hij graag Lawson in het RB-stoeltje ziet.

