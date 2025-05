Voor Yuki Tsunoda, die tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië al in de eerste ronde uitviel, wordt het ook in Miami een uitdaging om punten te scoren. In de sprintkwalificatie strandde de Red Bull-coureur al in SQ1.

De Japanner zette één tijd neer in SQ1 en kon zijn tweede run niet meer starten: net als veel anderen kwam hij pas over de finishlijn nadat de geblokte vlag al was gezwaaid. Een teleurstelling voor de Japanner, die de sprintrace vanaf P18 zal aanvangen.

