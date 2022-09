Yuki Tsunoda blijft na een contractverlenging ook in 2023 bij AlphaTauri. De 22-jarige Japanner is daarmee op papier de teamgenoot van Pierre Gasly, al is het nog maar de vraag of de Fransman blijft.

Tsunoda debuteerde vorig jaar in de Formule 1. Hij begon sterk aan zijn nieuwe avontuur bij het zusterteam van Red Bull, maar het seizoen verliep vervolgens niet zoals gehoopt. Tsunoda kreeg een tweede kans van AlphaTauri en moest zichzelf dit seizoen echt bewijzen om zijn Formule 1-zitje te behouden.

Dat heeft Tsunoda in de ogen van Red Bull en AlphaTauri gedaan. Zijn sterke vooruitgang dit seizoen, waarin hij het Gasly steeds lastiger maakte, is voor AlphaTauri reden genoeg om de samenwerking met een jaar te verlengen.

Tsunoda kan zijn geluk niet op met zijn contractverlenging. “Ik wil Red Bull, Honda en Scuderia AlphaTauri enorm bedanken dat ze mij de kans blijven geven om in de Formule 1 te rijden”, zegt Tsunoda. “Ik ben vorig jaar naar Italië verhuisd om dichter bij de fabriek te zijn. Ik voel me echt onderdeel van het team en ben blij dat ik in 2023 bij hen mag blijven racen. Natuurlijk is dit seizoen nog niet voorbij en zijn we nog volop aan het strijden in het middenveld, dus ik ben er volledig op gefocust om dit seizoen op een hoogtepunt te eindigen en dan kijken we uit naar volgend jaar.”

Op papier blijft Tsunoda de teamgenoot van Pierre Gasly, al is het nog maar de vraag of Gasly, die ook een contract heeft bij AlphaTauri voor 2023, blijft. De Fransman wordt in verband gebracht met een overstap naar Alpine, waardoor zijn zitje bij AlphaTauri vrijkomt. Er zouden meerdere gegadigden zijn voor dat zitje, maar naar verluidt staat Nyck de Vries op poleposition om dat zitje over te nemen.