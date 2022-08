Yuki Tsunoda heeft volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko de potentie om een toekomstig racewinnaar te worden. Of de AlphaTauri-coureur voor een titel kan strijden, durft Marko echter niet te zeggen.

Tsunoda is na een wat matig debuutseizoen bezig aan een veel sterker tweede seizoen bij AlphaTauri. De 22-jarige Japanner weet het teamgenoot Pierre Gasly lastig te maken en staat slechts vijf punten achter zijn Franse teamgenoot.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is blij met de vooruitgang van Tsunoda, in wie hij een toekomstig racewinnaar ziet. “Hij heeft de potentie om Grands Prix te winnen”, zegt Marko in gesprek met Motorsport-Total.com. “Dat is ook de ambitie van ons juniorprogramma”, benadrukt de Oostenrijker.

Tsunoda is in de ogen van Marko dus een racewinnaar, maar kan het ook een stapje verder gaan en ziet hij de Japanner om titels strijden? “Om wereldkampioen te worden moet er veel puzzelstukjes op hun plaats vallen”, blijft Marko voorzichtig over de verwachtingen.

“De coureur moet als algemene persoonlijkheid nog een niveau hoger staan, want in een cruciale situatie kan de coureur het hele team omhoog tillen, meeslepen of naar beneden halen”, aldus Marko.

Tsunoda de ‘uitzondering’

Om daartoe in staat te zijn, moet de coureur mentaal stabiel zijn. Marko ziet dat Tsunoda op dat gebied nog wel wat te winnen heeft en de Japanner heeft dan ook al hulp gekregen van een sportpsycholoog. “Maar Tsunoda is niet de enige coureur die problemen heeft op dit gebied en gebruik maakt van dergelijke dingen”, benadrukt Marko.

Red Bull heeft in haar opleidingsteam nog een Japanse coureur: Ayumu Iwasa. Volgens Marko konden de twee niet meer verschillen dan het geval is. “Isawa rijdt zich naar de poleposition en komt na afloop langs: ‘Sorry dat ik er ben’. Yuki is helemaal anders. Hij geeft nergens om. Hij is erg emotioneel op de baan – eerder de uitzondering voor een Japanner.”

Marko stelt dat Tsunoda het schelden bij Carlin, waar hij in de Formule 2 reed, heeft geleerd. “Maar als je vloekt en scheldt in het midden van een bocht, dat is niet goed. Dan ga je langzamer”, aldus de Red Bull-adviseur.