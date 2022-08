Pierre Gasly is positief over de vooruitgang die zijn ‘erg grappige’ teamgenoot Yuki Tsunoda heeft geboekt. Volgens de Fransman werken de twee AlphaTauri-coureurs nu beter samen en kan Tsunoda betere feedback geven om het team vooruit te helpen.

Tsunoda debuteerde vorig jaar in de Formule 1 en dat verliep niet zoals de Japanner had gehoopt. Hij liet genoeg zien voor een tweede kans bij AlphaTauri, maar moest dit seizoen dan wel een stap vooruitzetten. Daar is de teamgenoot van Pierre Gasly voorlopig in geslaagd: Tsunoda heeft elf punten, vijf minder dan de ervaren Fransman. Bovendien zit Tsunoda nu vaker op de snelheid van Gasly of is hij zelfs sneller.

Gasly ziet zijn teamgenoot dan ook groeien, ook door een verandering in zijn mentaliteit. “Hij neemt de Formule 1 nu waarschijnlijk een beetje serieuzer, dat is de juiste benadering”, stelt Gasly tegenover Motorsport.com. “Van wat hij heeft gezegd heb ik invloed op hem gehad, ik liet hem de toewijding en inzet zien die vereist is in deze sport.”

Ook de samenwerking tussen de twee teamgenoten verloopt nu stukken beter, merkt Gasly. “Dit jaar werken we echt als een team. Vorig jaar was het een beetje verdeeld omdat hij niet zoveel ervaring had. Hij was nog vrij nieuw in deze sport. Dit jaar heeft hij duidelijke ideeën en betere feedback over wat we nodig hebben om sneller te gaan. We kunnen nu dus samenwerken om het pakket te verbeteren”, aldus de Fransman.

Op de sociale mediakanalen van AlphaTauri is goed te merken dat Gasly en Tsunoda goed met elkaar kunnen opschieten. De twee nemen regelmatig filmpjes op waarbij er genoeg gegrapt wordt. “Hij is erg grappig”, zegt Gasly over Tsunoda. “Hij heeft geen filter en dat waardeer ik. Alles wat hij denkt komt er een tiende van een seconde later meteen uit. Dan denkt hij erover na en waarschijnlijk heeft hij vaak spijt van de dingen die hij heeft gezegd! Dat maakt hem gewoon erg grappig.”