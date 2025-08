Yuki Tsunoda wordt liever nog niet met zijn meer ervaren teamgenoot Max Verstappen vergeleken. De Japanner rijdt in Hongarije zijn twaalfde race voor de Oostenrijkers, maar wacht al zes races lang op een finishplaats in de top-tien. Hoewel Tsunoda sinds de GP België met dezelfde vloer als de viervoudig wereldkampioen rijdt, is zijn RB21 nog niet helemaal zoals die van Verstappen. ‘Zodra dat wel het geval is, dan kan ik mezelf met hem vergelijken’, aldus Tsunoda.

Hoewel Yuki Tsunoda in België nog zijn beste kwalificatieresultaat als Red Bull-coureur behaalde – een zevende plaats – leverde het weekend op Spa-Francorchamps wederom geen WK-punten voor de Japanner op. Tsunoda is slechts de laatste coureur in de reeks van teamgenoten van Max Verstappen, die moeite heeft om het tegen de wereldkampioen op te nemen. Eerder gingen Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez en Liam Lawson hem voor.

Tsunoda is ook onder de indruk van zijn snelle teamgenoot. “Hij is momenteel duidelijk de beste coureur op de grid”, vertelt de Japanner in Hongarije. “Hoe hij altijd alles uit de auto weet te halen, elke sessie en elk raceweekend weer, dat is indrukwekkend. Het is moeilijk om te doen, maar hij kan dat, en wel op een gemakkelijke manier.” De Japanner wil daarom eigenlijk niet direct vergeleken worden met Verstappen. “Het is niet echt eerlijk om ons te vergelijken, en dat wil ik ook niet.”

Oneerlijke vergelijking

De nieuwste Red Bull-coureur legt ook meteen uit waarom een vergelijking tussen de twee oneerlijk is. “Omdat hij al negen jaar in de Red Bull-auto zit”, vervolgt Tsunoda. “En ik zit er pas sinds kort.” Ook heeft de Japanner nog niet precies dezelfde auto onder zich als de viervoudig wereldkampioen. “Zodra dat wel het geval is, dan kan ik mezelf met hem vergelijken. Maar tot die tijd, focus ik me alleen op mezelf. Ik weet op welke gebieden ik nog kan verbeteren.” Tsunoda is sinds eind maart de teamgenoot van Verstappen, nadat hij vanaf de GP Japan de worstelende Liam Lawson verving.

