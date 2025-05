Yuki Tsunoda strandde voor het eerst sinds zijn overstap naar Red Bull in het eerste deel van de kwalificatie, maar zoekt de oorzaak vooral niet bij zichzelf. Meerdere coureurs krijgen een veeg uit de pan en ook over de communicatie vanuit het team is de Japanner, die door de verstreken tijd geen tweede ronde kon rijden, allerminst te spreken.

Het gat tussen Yuki Tsunoda en teamgenoot Max Verstappen bedroeg in SQ1 bijna 1,3 seconden: niet genoeg om door te stoten naar SQ2. De 24-jarige coureur steekt daarbij niet bepaald de hand in eigen boezem, zo blijkt uit zijn reactie tegenover F1 TV. “Er kwam net een zeer intelligente coureur uit de pitstraat rijden en ik moest mijn ronde afbreken”, verwijst hij naar Haas-coureur Oliver Bearman, die overigens niet de enige is die een veeg uit de pan krijgt. “Er waren meerdere auto’s die behoorlijk in de weg reden in diezelfde ronde en dat kostte me behoorlijk wat tijd. Wat de eerste ronde betreft, was dat het wel eigenlijk. In de laatste bocht blokkeerde ik mijn wielen nog, maar om eerlijk te zijn was de ronde toen toch al verpest door die auto in de eerste bocht. Ik kon geen fatsoenlijke ronde rijden.”

Slechte communicatie

Een tweede kans kreeg hij niet. De Japanner kwam pas over de finishlijn toen de tijd al was verstreken. De Red Bull-coureur was zich er ‘ervan bewust’ dat het krap zou worden, maar uit ook kritiek op zijn team. “Ik heb gedaan wat ik kon, maar wat wil je dat ik doe? Er zat ook nog een auto voor me. De communicatie was behoorlijk slecht”, reageert hij gefrustreerd.

Tsunoda zakte uiteindelijk terug naar de achttiende plaats en staat voor een loodzware opgave. “We staan behoorlijk ver naar achteren, maar natuurlijk ga ik mijn best doen. Er is van alles mogelijk op dit circuit. Ik blijf dus positief en ik zal mijn best doen”, belooft hij.

