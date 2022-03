Yuki Tsunoda reist met een goed gevoel af naar Saoedi-Arabië waar komend weekend de tweede Grand Prix van het seizoen wordt verreden. De Japanse coureur van AlphaTauri werd afgelopen zondag in Bahrein, na een lastige voorbereiding, keurig achtste.

“Ik was blij dat ik punten kon scoren”, blikt Tsunoda terug op Bahrein. “We zijn erin geslaagd om het probleem dat we tijdens de tests hadden met porpoising te beperken.” Meer teams hadden in de testfase last van de stuiterende auto’s. Maar op onboardbeelden was te zien dat vooral de AlphaTauri in de voorbereiding welhaast onbestuurbaar leek.

Tijdens de Grand Prix van Bahrein leek het probleem verholpen, maar dat ging wel ten koste van de prestaties. “We worstelden wat meer dan verwacht met het tempo, vooral in de vrije trainingen”, geeft Tsunoda toe. “Maar naarmate het weekend vorderde, boekten we vooruitgang en mijn teamgenoot slaagde er zelfs in om tijdens de kwalificatie in Q3 te komen.” Tsunoda zelf kwam niet verder dan een zestiende startplek, maar wist zich in de race dus uitstekend te herstellen en in de punten te rijden.

Perspectief

Dat biedt perspectief voor komend weekend, op het Jeddah Street Circuit. “Vorig jaar heb ik er met veel plezier gereden. Het is een circuit van de nieuwe generatie, en ik vond vooral sector 1 leuk. Mijn belangrijkste focus dit weekend zal zijn om onze auto zo veel en zo snel mogelijk te helpen ontwikkelen, zodat we consequent mee kunnen doen in de top van het middenveld. Hopelijk kunnen we dit weekend een goede stap voorwaarts maken, onze auto beter leren begrijpen en een manier vinden om vooruitgang te boeken.”

