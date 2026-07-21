Er komt voorlopig geen Nederlandse Grand Prix op het TT Circuit Assen. Dat maakt TT-directeur Mark van Aalderen bekend. De directie van het circuit in Drenthe heeft besloten niet de noodzakelijke miljoeneninvesteringen te doen om de vereiste veiligheidslicentie voor een Formule 1-race, Grade One, te behalen na duidelijkheid vanuit de koningsklasse: ‘Ons is duidelijk gemaakt dat de kans op een Formule 1-wedstrijd in Assen nul is tot 2030 en daarna bijzonder klein’, vertelt Van Aalderen.

Met het laatste Grand Prix-weekend op Zandvoort eind augustus komt er een einde aan de Formule 1 in Nederland. Heel even was de hoop nog gevestigd op het TT-circuit van Assen, dat vorig jaar aangaf gesprekken te voeren om het stokje van Zandvoort over te nemen. De directie van het motorcircuit in Drenthe maakt nu echter duidelijk dat er ook voorlopig geen Dutch Grand Prix in Assen zal plaatsvinden.

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De Formule 1-kalender zit namelijk vol tot en met 2030, zo vertelt de directie aan De Telegraaf, en zelfs daarna is de kans klein dat Assen alsnog een Formule 1-race toegewezen krijgt. Dat kreeg TT-directeur Mark van Aalderen, samen met voorzitter van TT Circuit Assen Arjan Bos, zelf te horen van Louise Young, Chief Race Officer van de Formule 1. Hierdoor ziet Van Aalderen geen nut in miljoeneninvesteringen om de hoogste veiligheidslicentie, de Grade One-licentie, binnen te halen. Elk circuit waarop een Formule 1-race wordt verreden, moet deze licentie bezitten.

‘We hadden het graag gedaan’

“We hadden het graag gedaan”, zegt de directeur wel. “Het TT-circuit heeft altijd gezegd dat indien er een promotor zou komen om een Formule 1-race te huisvesten, wij het circuit zouden aanpassen. Nu ons duidelijk is gemaakt dat de kans op een Formule 1-wedstrijd in Assen nul is tot 2030 en daarna bijzonder klein, hebben directie en bestuur besloten geen noodzakelijke miljoeneninvesteringen te doen voor het binnenhalen van een Grade One-licentie. En dus kan er in Assen geen F1-wedstrijd worden georganiseerd.” De pijlen worden nu weer gericht op de MotoGP.

Erg jammer, vindt Van Aalderen, die graag duidelijkheid wil scheppen voor iedereen die stiekem toch hoopte dat de Formule 1 naar Drenthe zou komen. “Het is voor ons een compliment dat zoveel mensen het in Assen zagen zitten, dat zoveel mensen zich hebben hardgemaakt dat we hier naast een MotoGP-weekend ook een Formule 1-wedstrijd hadden kunnen organiseren”, vervolgt hij. “Dat er zoveel draagvlak voor is, voelt als een eer. Maar we moeten ook eerlijk zijn: de miljoenen die we zouden moeten investeren om het circuit aan te passen, zouden we nooit kunnen terugverdienen. Die miljoenen investeren we liever om ons circuit MotoGP-waardig te houden. Want ook dat kost de komende jaren veel geld.”

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