Met de tweede helft van het Formule 1-seizoen 2023 voor de boeg blikken we met Viaplay-analist Tom Coronel nog één keer terug op de prestaties van de coureurs in de eerste twaalf races van dit seizoen.

Dinsdag bespreken we de vijf toppers, maar we trappen af met de grootste tegenvallers van de eerste seizoenshelft.

Pierre Gasly

Pierre Gasly (Motorsport Images)

“Ik zie hem af en toe dingen doen, waarvan ik denk: vriend, heb je dan echt te weinig zuurstof in je helm? Pierre Gasly is iemand als Fisichella of Trulli: allemaal rijders die goed zijn, maar op de een of andere manier die allerlaatste ene procent niet naar zich toe kunnen trekken. Je moet het geluk soms ook kunnen opzoeken, snap je? Dat mis ik bij Gasly. Hij is te gefrustreerd, lijdt aan wat zelfoverschatting. Je kunt nu eenmaal niet harder dan hard, dus er zit een frustratiefactor in. Hij schijnt niet de beste vrienden te zijn met teamgenoot Ocon. Maar dat hoeft ook niet.”

Kevin Magnussen

Kevin Magnussen (Motorsport Images)

“Hij zou klaar moeten zijn. Laten we niet vergeten: het was ook klaar. Misschien heeft Haas Kevin Magnussen uit een soort gemakzucht teruggehaald. Waarom proberen ze niet iets nieuws? Dit is zo risicoloos, net als het terughalen van Hülkenberg. Een team als Haas moet coureurs uit de Formule 2 oppikken. Ik begrijp dat je één veteraan nodig hebt. Maar Magnussen is eerder natuurlijk niet voor niets weggegaan. Nu zien we het bewijs waarom. Hij heeft nog een hele mooie toekomst in de autosport voor zich. Alleen niet in de Formule 1.”

Nyck de Vries

Nyck de Vries (Motorsport Images)

“Een jaar geleden hadden we nooit gedacht dat hij überhaupt nog Formule 1 zou rijden. Als ik het even positief mag zeggen: Nyck heeft toch tien races gereden. Er is geen rijder die er zoveel voor over heeft ver te komen in de autosport, hij is de professioneelste coureur die er is. Een perfectionist. Maar bij interviews: het is geen peper, het is geen zout. Altijd netjes en belegen. Te theoretisch. Ik miste de beuker, het vuur. Ik gun het hem zo, maar begrijp Helmut Marko ook wel. Die gaat er altijd met gestrekt been in, dat weet je. Uit alles proef ik dat Nyck gewoon te lang testrijder is geweest.”

Charles Leclerc

Charles Leclerc (Motorsport Images)

“Is Charles Leclerc de toekomst van Ferrari? Als ik alle discussies over de boordradio hoor, denk ik: is Leclerc wat dat betreft niet teveel een Nyck de Vries die altijd netjes blijft? Toen hij vorig jaar in Barcelona de pitbox inliep nadat hij was uitgevallen, dacht ik: let op. Die gaat de helm als een torpedo door de garage slingeren. Maar wat zei hij? We gaan het evalueren. Ik wist niet wat ik hoorde, dacht: die gozer wordt nooit wereldkampioen. Daarvoor moet je een klootzak zijn en dat is hij niet. Leclerc maakt ook teveel fouten, is wel snel. Maar dat is iedereen met een heel hoog risicoprofiel.”

Valtteri Bottas

Valtteri Bottas (Motorsport Images)

“Heeft zijn piek gehad. Ik vraag me weleens af: rijd je nou alleen maar Formule 1 omdat je Formule 1 wilt rijden? Kijk, ik snap het wel, want je wilt zo lang mogelijk blijven rijden als je ervan houdt. Maar waarom houdt Alfa zo’n jongen? Omdat ze geen risico willen lopen, op safe gaan met een GP-winnaar. Types als Valtteri Bottas moeten plaats maken voor nieuwe, jonge rijders. Zijn tijd is geweest. Ik zie dat hij veel andere interesses heeft. Hij is nu druk met koffie en gin. Dat doet hij goed. Daar zou ik me dan maar wat meer op gaan concentreren.”

Hij is als race niet per se super spannend door het lastige inhalen, maar weet je, Zandvoort is voor ons natuurlijk legendarisch, door de show eromheen, de organisatie die het goed voor elkaar heeft. Ik vind dat er te veel commentaar is op Zandvoort. Kap eens met zeiken, wees een trots op wat we hier kunnen doen. En het allermooiste is natuurlijk dat Max Verstappen hier twee keer heeft gewonnen, dat je meer dan 100.000 man polonaise ziet lopen. Dit is voor mij echt een festival.

