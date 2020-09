Twaalf coureurs ontvangen waarschuwing voor rol bij crash herstart

Twaalf coureurs hebben een waarschuwing ontvangen van de stewards voor hun rol bij de crash bij de herstart, die tot de eerste rode vlag van de dag leidde. De stewards concludeerden dat zij ‘inconsistent’ het gas- en rempedaal gebruikten en zien dat als hoofdoorzaak van de crash, waar geen enkele coureur geheel schuldig aan was, zo oordelen zij.

De race op Mugello werd in ronde zeven stilgelegd nadat vier coureurs op elkaar klapten bij de herstart op het start/finishgedeelte. Er ontstond verwarring midden in het veld over het feit of de herstart al was begonnen of nog niet. In die chaos crashte Antonio Giovinazzi tegen Kevin Magnussen, Nicholas Latifi en Carlos Sainz aan.

De stewards besloten de kettingbotsing na afloop van de race te bestuderen en hebben op basis van de onboard-beelden en de telemetrie hebben zij besloten om twaalf coureurs een waarschuwing te geven voor hun rol bij deze crash. Magnussen, Latifi, Giovinazzi, Sainz, George Russell, Lando Norris, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Lance Stroll en Alexander Albon zijn de twaalf coureurs, van de op dat moment nog achttien op de baan, die een waarschuwing hebben ontvangen.

“De stewards concluderen dat de hoofdoorzaak van deze crash het inconsistente gebruik van het gas- en rempedaal was, vanaf de laatste bocht tot aan het rechte stuk langs de pitstraat, door de bovengenoemde coureurs”, laten de stewards weten. “De stewards erkennen dat de positie van de Control Line op dit circuit uitdagingen biedt en het verlangen van de coureur om voordeel te pakken bij de herstart.”

“Dit incident toont echter aan dat voorzichtigheid geboden is bij de herstart en merk op dat er een extreem accordeoneffect was dat dramatisch toenam naarmate het zich verder in het veld bewoog”, voegen de stewards toe. “We merken ook op dat sommige coureurs het incident hadden kunnen ontwijken als zij niet direct achter hun voorganger hadden gereden. Daardoor blokkeerden ze de zichtbaarheid van wat er zich voor de voorgaande auto afspeelde. Er is een waarschuwing opgelegd omdat de stewards van mening zijn dat geen enkele coureur grotendeels of geheel schuldig was.”