Logan Sargeant blijft een jaar langer bij Williams. De Amerikaan heeft tijdens zijn debuutjaar genoeg indruk gemaakt op het team voor een contractverlenging. Daarmee zijn alle stoeltjes voor 2024 nu officieel vastgelegd.

Het debuutseizoen van Sargeant ging met horten en stoten. Teambaas James Vowles erkende al regelmatig dat Sargeant een zware taak had dit jaar omdat het een bijzonder moeilijk seizoen is om als rookie in te stappen. De eerste paar races kon de Amerikaan nog redelijk meekomen met teamgenoot Alexander Albon, maar de rest van zijn seizoen werd gekenmerkt door teleurstellende resultaten en uitvalbeurten. Een contractverlenging was dan ook bepaald niet gegarandeerd. Naar verluidt lagen er ook kapers op de kust, in de vorm van reservecoureurs Mick Schumacher en Felipe Drugovich.

Toch bleef Sargeant de steun van het team genieten. Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten behaalde de Amerikaan eindelijk zijn eerste punt van zijn carrière, waarna een nieuw contract ineens een stuk waarschijnlijker werd. Die kogel is nu dan eindelijk door de kerk: Sargeant mag zichzelf nog zeker een jaar langer Williams-coureur noemen.

Zelf reageert de Amerikaan blij en opgelucht: “Ik vind het geweldig om door te gaan bij Williams Racing voor het seizoen 2024,” schrijft Sargeant op de website van Williams. “Het is tot nu toe een ongelooflijke reis geweest met het team en ik ben dankbaar voor de kans om me te blijven ontwikkelen als coureur binnen zo’n getalenteerde en toegewijde groep. We hebben mooie plannen voor de toekomst en ik kan niet wachten om het komende jaar bij te dragen aan het succes van het team.”

Teambaas Vowles heeft goede hoop voor de toekomst, zeker gezien de vooruitgang die Sargeant volgens hem heeft geboekt. “Ik ben blij dat we onze reis met Logan kunnen voortzetten in het seizoen 2024. Logan heeft laten zien over geweldige vaardigheden te beschikken onder de druk van het wereldtoneel. Daardoor past hij perfect bij ons team. We hebben veel vertrouwen in zijn talenten en geloven dat we samen nog meer succes kunnen boeken in het komende seizoen.”

Met het vastleggen van Sargeant is de volledige grid van 2024 officieel bevestigd. Het zitje bij Williams was namelijk de laatste plek die nog niet toegewezen was. Het betekent dat de Formule 1 aan 2024 begint met precies dezelfde line-up als waarmee het dit seizoen eindigt.

