Mike Hezemans is kritisch op het huidige sprintraceformat in de Formule 1. Ook stelt hij in de podcast Formule 1 Paddockpraat dat het mythische van een Grand Prix er door een sprintrace vanaf gaat.

Vooruitblikkend op de Grand Prix van Azerbeidzjan, oordeelt Hezemans dat er eigenlijk een aparte kwalificatie moet komen voor zowel de sprintrace als voor de kwalificatie. “Dat is gewoon een stuk beter, anders heeft het totaal geen functie. Dan is het gewoon het risico minimaliseren, want je hebt er niks aan.” Maar als het aan hem ligt, zouden de sprintraces helemaal van de kalender mogen verdwijnen. “De Formule 1 is wel de Formule 1. Eigenlijk moet je gewoon één race op zondag hebben. Je haalt nu het mythische ervan af.”

Max Verstappen niet het meest populair in de VS

Hezemans, woonachtig in Miami, geeft in de podcast ook zijn visie op de groeiende populariteit van de koningsklasse aan de andere kant van de plas: “Zoveel is er aan de Formule 1 niet veranderd. Het is echt 90 procent door Netflix gekomen. Veel mensen die ik spreek, wisten niets van autoracen. Nu zijn ze ineens Formule 1-kenner.”

Max Verstappen is daar overigens niet de populairste F1-coureur. Volgens Hezemans kijken met name in Florida meer vrouwen naar de Formule 1, en die verkiezen Carlos Sainz en Charles Leclerc boven de Nederlander. Al geeft hij ook gelijk toe dat in die staat een Latijns-Amerikaanse cultuur heerst en daardoor de coureurs van Ferrari een streepje voor hebben.

NASCAR is in de Verenigde Staten ook zeer populair onder de autosportfans, maar vist volgens Hezemans toch in een andere vijver. “Het publiek is compléét anders. Een Amerikaanse vriend van mij omschreef het heel treffend: NASCAR is beer and hamburgers, Formula 1 is cheese and wine.” Beluister de gehele podcast nu via onderstaande link.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."