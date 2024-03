Williams kreeg tijdens het raceweekend in Melbourne een moeilijk dilemma voorgeschoteld. Nadat Alex Albon zijn auto afschreef door een crash in VT1, werd de Brits-Thaise coureur door een gebrek aan een reservechassis noodgedwongen in de auto van zijn teamgenoot gezet. Tijdens de aankomende race in Japan beschikt Williams weer ‘gewoon’ over twee chassis, maar is er nog steeds geen reservebolide.

Logan Sargeant kan opgelucht ademhalen. De Amerikaanse Williams-coureur heeft in Japan gewoon weer zijn eigen auto. Het is wel te hopen dat zowel hij, als college Albon het er zonder kleerscheuren vanaf brengt. Wat blijkt namelijk? Ook op Suzuka beschikt de Britse renstal nog niet over een reservechassis.

James Vowles verzekert op de website van Williams dat het team met twee FW46’s naar Japan afreist. “In Suzuka hebben we zonder al teveel problemen twee auto’s”, schrijft de teambaas. “Maar we zullen nog geen reservechassis hebben. Het originele plan was om bij de seizoensstart al drie chassis te hebben. Dat is echter langzaam naar de derde race verplaatst, naarmate we meer en meer vertraging opliepen.” De crash van Albon op Albert Park heeft nog meer roet in het eten gegooid. “Door het extra werk dat we nu moeten verrichten, zal er opnieuw een kleine vertraging optreden. Dat gezegd hebbende, zullen we binnenkort een derde chassis hebben”, aldus Vowles.

