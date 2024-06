Een Duitse openbare aanklager bevestigde maandag dat er twee mannen worden vastgehouden voor het afpersen van de familie Schumacher. Persbureau adp meldt dat de verdachten in bezit zijn van persoonlijke documenten die de Schumachers niet openbaar willen maken. De twee mannen zouden meerdere miljoenen hebben geëist in ruil voor het niet publiceren van deze informatie.

De twee verdachten, een vader (53) en zoon (30) uit het Duitse Wuppertal, werden eerder deze maand aangehouden op verdenking van afpersing. Beiden zaten al een voorwaardelijke straf uit, bevestigde de openbare aanklager. Als ze schuldig worden bevonden, riskeren ze een boete en een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

De familie van oud-wereldkampioen Michael Schumacher zou eerder bewijs hebben ontvangen dat de twee mannen in het bezit zijn van gevoelige documenten. De verdachten zouden hebben gedreigd de informatie te publiceren op het internet, tenzij er voor meerdere miljoenen aan losgeld werd betaald.

Sinds zijn zware ski-ongeluk in 2013 is Michael Schumacher niet meer in het openbaar verschenen. Niemand weet dan ook hoe hij er nu aan toe is, met uitzondering van zijn familie, zijn advocaat en verzorgend personeel. Met zijn zeven titels deelt de coureur nog altijd het record voor meeste gewonnen wereldkampioenschappen.

