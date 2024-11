Tweevoudig WRC-kampioen Kalle Rovanperä heeft een test in de Red Bull RB8 afgewerkt. De rallykampioen mocht op de Red Bull Ring in Oostenrijk vijftig rondjes in de oude Red Bull-bolide rijden, als onderdeel van zijn debuut in een eenzitter.

De Finse Rovanperä heeft al vijftien WRC-zeges en twee WK-titels op zijn naam staan, maar is in de wereld van de eenzitters nog een onbekende. Rovanperä besloot om dit jaar een deel van zijn World Rally Championship-seizoen op te geven, om zo te kunnen testen voor het racen op circuits. De Fin mocht naast de Red Bull-bolide ook achter het stuur van een Formule 4- en een Formule Renault 3.5-bolide plaatsnemen.

“Het was een geweldige dag, ik mocht in drie verschillende formulewagens rijden. Ik heb heel wat rondjes kunnen rijden en ik keek natuurlijk al heel lang uit naar de F1, dus het was echt gaaf om daar eindelijk in te rijden”, vertelt Rovanperä over zijn testdag, tegen Motorsport.com. “De dag verliep goed en ik hield er een heel goed gevoel aan over.”

Wennen

Ondanks zijn meerdere titels in de rallysport, was een Formule 1-auto wel even wennen voor Rovanperä. “De grootste verschillen tussen rally en F1 zijn natuurlijk dat een rallywagen veel meer beweegt vanuit de carrosserie”, legt de wereldkampioen uit. “F1 is een beetje zoals een kartwagen, hij beweegt niet veel vanuit de ophanging, maar hij heeft ongelooflijk veel grip. En natuurlijk heeft F1 een enorme hoeveelheid downforce, waardoor je veel sneller door de bochten kunt rijden. Het is ook fysiek heel anders.”

Het is niet voor het eerst dat een WRC-coureur een test mag afwerken in een Formule 1-auto. In 1996 reed kampioen Colin McRae in een Formule 1-bolide van Jordan, terwijl Sebastien Loeb in 2007 in een Renault mocht plaatsnemen, en in 2008 in de Red Bull RB4.

Kalle Rovanperä rijdt in de Red Bull R8 op de Red Bull Ring (Red Bull Content Pool)

