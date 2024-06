Het was een kort maar krachtige sessie in Montréal. Lando Norris reed op een natte baan de snelste tijd. Verstappen reed naar de vijfde tijd door een kort moment in sector twee. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de eerste vrije training van de GP van Canada 2024.

