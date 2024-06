De eerste vrije training voor de Grand Prix van Canada is vrijdagavond voor de coureurs uitgelopen op een kortstondig tussendoortje. Regenval en een rode vlagsituatie – na een crash van Guanyu Zhou – zorgden voor beperkte tracktime. Aan het eind van de sessie op circuit Gilles Villeneuve in Montreal stond McLaren-coureur Lando Norris (1.24,435) bovenaan de tijdenlijst.

De sessie op circuit Gilles Villeneuve in Montreal begint met een natte baan, een gesloten pitlane en auto’s in de garages. Door een enorme regen- en hagelbui voor de eerste vrije training moet de baan eerst enigszins droog gemaakt worden, terwijl de klok ondertussen gewoon doortikt. Daarmee gaat kostbare tracktime voor de teams verloren op het semi-stratencircuit, waarvan de asfaltlaag dit jaar compleet is vernieuwd en ook alle kerbstones onder handen zijn genomen.

Na 23 minuten gaat Lewis Hamilton, op intermediates, na vrijgave van de nog altijd natte baan als eerste naar buiten. De zevenvoudig wereldkampioen én zevenvoudig winnaar van de Canadese GP maakt er een soort van demonstratierondje af, aangezien hij onderweg vrolijk zwaait naar het publiek op de tribunes.

Zhou raakt de muur

Het buitenspelen voor de coureurs duurt maar enkele minuten, aangezien Stake F1-coureur Guanyu Zhou vrijwel meteen de muur toucheert en voor de eerste rode vlagsituatie zorgt. Op dat moment hebben slechts drie coureurs (Valtteri Bottas, Lewis Hamilton en Max Verstappen) een tijd achter hun naam staan.

Na de snelle hervatting, inmiddels met een waterig zonnetje boven het circuit, wordt het even wat drukker op de baan, maar al teveel om het lijf heeft het niet. Enkele coureurs glijden nog even door het gras, inclusief Max Verstappen, hetgeen voor leuke beelden zorgt. Norris noteert uiteindelijk dus de snelste tijd, voor respectievelijk het Ferrari-duo Carlos Sainz en Charles Leclerc. Verstappen komt tot de vijfde tijd. De tijden hebben echter geen enkele waarde.

Overigens maakt Jack Doohan zijn VT-debuut in Montreal. De zoon van oud-motorcoureur Mick Doohan en reservecoureur van Alpine neemt in de Canadese stad eenmalig het zitje over van het Franse enfant terrible Esteban Ocon. Verder dan een installatierondje komt hij – helaas voor hem – echter niet. Bij VT2 neemt Ocon, die na dit seizoen moet vertrekken bij Alpine, weer plaats achter het stuur.

De tweede vrije training begint, ijs en weder dienende, om 23.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslagen