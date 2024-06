Max Verstappen pakt pole-position! De reed een rondetijd van 1:04.314, wat genoeg was voor de eerste startplek. Lando Norris staat morgen naast hem en start vanaf P2. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de kwalificatie tijdens de GP van Oostenrijk 2024.

