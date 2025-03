Oscar Piastri wint de grote prijs van China! Zijn teamgenoot, Lando Norris eindigt op P2. Max Verstappen weet in de slotfase Charles Leclerc in te halen en eindigt op P4. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de Grand Prix van China 2025.

