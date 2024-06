Max Verstappen wint de sprintrace! Beide McLaren coureurs waren niet snel genoeg om de Nederlander te verslaan. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de sprintrace tijdens de GP van Oostenrijk.

LEES OOK: Sprintrace GP Oostenrijk: Verstappen wint soeverein, ondanks speldenprikje Norris

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)