Charles Leclerc is de snelste in de eerste vrije training dit weekend. F2-coureur Oliver Bearman reed de vijftiende tijd in de Haas van Kevin Magnussen. Bekijk hier de volledige uitslag van de eerste vrije training tijdens de GP van Emilia-Romagna 2024.

LEES OOK: VT1 GP Imola: Charles Leclerc met nieuwe upgrades naar snelste tijd