De tweede sessie van vandaag bleef erg rustig. Op een regenachtige baan reed Fernando Alonso de snelste tijd. Verstappen ondervond problemen en reed uiteindelijk maar vier ronden. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de tweede vrije training tijdens de GP van Canada 2024.

