De tweede vrije training voor de Grand Prix van Canada is voor Max Verstappen op een mislukking uitgelopen. Waar de eerste sessie al grotendeels in het water viel, werd hij vrijdagavond laat getroffen door technische malheur. Vanwege rookvorming onder zijn RB20 kon de drievoudig wereldkampioen van Red Bull al na een half uur zijn helm afzetten. De snelste tijd werd gereden door Fernando Alonso.

Met donkere wolken in aantocht staan de coureurs, aangevoerd door Max Verstappen, te dringen om bij het begin van de tweede training de baan op te gaan. Zeker na de kortstondigde eerste training eerder op vrijdag met weinig tracktime is iedere minuut op circuit Gilles Villeneuve meegenomen.

Na een kleine twintig minuten en enkele uitstapjes door het gras, onder andere van Kevin Magnussen en Logan Sargean, begint het harder te regenen. Op dat moment staan de snelste laptimes op naam van de Canadese thuisrijder Lance Stroll en zijn teamgenoot Fernando Alonso.

Rubberen handschoenen en een slijptol

Halverwege de sessie komt Verstappen naar binnen met rook die onder de RB20 vandaan komt. In de pitbox klautert de drievoudig wereldkampioen opvallend snel uit zijn bolide, die vervolgens nauwkeurig door de monteurs met zwarte rubberen handschoenen wordt geïnspecteerd. De handschoenen zijn bedoeld om te voorkomen dat de monteurs een schok krijgen als het hybride systeem en bijbehorende accupakket defect blijken.

Even later moet er voor de ogen van de tv-camera’s zelfs een ouderwetse slijptol aan te pas komen, iets wat je niet vaak ziet in de Formule 1, om het bodywork los te krijgen. Even later heeft men bij Red Bull kennelijk genoeg van alle cameramensen en fotografen voor de pitbox. Hen wordt door Red Bull-monteurs zorgvuldig het zicht ontnomen…

Geluk bij een ongeluk

Waar de eerste sessie voor Verstappen in het water viel, gaat de tweede sessie dus grotendeels in rook op. Tijdens de reparatiewerkzaamheden gaat het overigens harder regenen, waardoor alle teams de auto’s even naar binnen halen. Dus niet alleen Verstappen beleeft in Canada een vrijdag met weinig tracktime. Voor hem een geluk bij een ongeluk.

In de slotfase is er alsnog wat actie op het natte asfalt van circuit Gilles Villeneuve. Overigens is er veel irritatie bij meerdere coureurs over het gedrag van de Ferrari’s op de baan, die het op bepaalde punten van het circuit wel erg rustig aandoen. Tot incidenten leidt het verder niet. De sessie eindigt met een snelste tijd voor Fernando Alonso, voor respectievelijk George Russell en Lance Stroll.

De derde vrije training staat zaterdag gepland om 18.30 uur Nederlandse tijd.

Uitslagen

