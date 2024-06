Lewis Hamilton was de snelste deze sessie, op de voet gevolgd door Max Verstappen. De andere Mercedes-coureur, George Russell maakt de top 3 compleet. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de derde, en laatste, vrije training van de GP van Canada 2024.

