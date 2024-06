Hoewel de laatste vrije training tijdens de Grand Prix van Canada meer antwoorden biedt dan de twee ervoor, resteren ook na VT3 vragen over de werkelijke krachtsverhoudingen in Montréal. Is rapste man Lewis Hamilton écht zo snel en hebben Max Verstappen en Red Bull de zaken weer op orde? De kwalificatie belooft hoe dan ook spannend te worden.

Veertien, dat was het aantal keer dat Verstappen vrijdag een rondje op het circuit Gilles Villeneuve completeerde. Wisselende omstandigheden, technisch malheur met zijn Red Bull-bolide; na een vrijdag vol problemen is de Nederlander er op zaterdag bij de start van VT3 als de kippen bij om de RB20 de baan op te sturen.

Meters maken, daar draait het in eerste instantie om. Dat wil iedereen, maar al snel veroorzaakt een spinnende Guanyu Zhou een rode vlag. Kostbare tijd gaat verloren voor de coureurs, net als op vrijdag. In de ruim drie kwartier die na de hervatting resteren, blijven incidenten (en regen!) uit.

De dit jaar nieuw geasfalteerde baan wordt gaandeweg sneller en sneller, de coureurs verzamelen waardevolle data in zowel langere als korte runs. De meeste van hen doen dat eerst op mediumbanden, al maken Fernando Alonso en Lance Stroll in de Aston Martin indruk op harde banden en Williams-coureurs Alex Albon en Logan Sargeant op de zachte.

De vrijdag zo geplaagde Verstappen werkt ondertussen zijn eigen programma af. Hij switcht pas in de slotfase van de training naar de zachtste band. De regerend wereldkampioen en zijn team proberen daarvóór op mediums diverse dingen uit. Op zachte banden rijdt Verstappen uiteindelijk naar de tweede tijd, voor wat het waard is. VT3 biedt hem hoe dan ook meer perspectief dan de sessies van een dag eerder.

Hamilton is op indrukwekkende wijze echter iedereen de baas. In de Mercedes slaat hij een gaatje van meerdere tienden, daarmee zorgt hij voor een verrassing. Of de zevenvoudig wereldkampioen dat ook kan in de kwalificatie is de vraag, die wordt later vandaag beantwoord.

