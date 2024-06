Max Verstappen maakt zich flinke zorgen voor de rest van het seizoen. Dat vertelde hij na een uiterst ongelukkig verlopen trainingsdag in Montreal, in de aanloop naar de Grand Prix van Canada. Met name de problemen met de RB20 zorgen voor hoofdbrekens. “et belangrijkste is dat we erachter komen wat er met de auto aan de hand is en wat dit voor consequenties heeft voor dit weekend en de rest van het jaar”, aldus Verstappen.

De drievoudig wereldkampioen kwam in de eerste vrije training op vrijdag al weinig aan rijden toe door de weersomstandigheden. In de tweede sessie waren de omstandigheden beter, maar werd hij halverwege door zijn team naar binnen geroepen. Met rookvorming onder zijn bolide kwam hij vervolgens de pitlane in. Snel stapte hij uit, waarna de Red Bull-monteurs met man en macht (en zelfs met een slijptol) zich over de auto bogen. Er bleek vervolgens een defect aan het ERS-systeem (Energy Recovery System).

“Helaas hebben we niet veel kunnen rijden”, vertelt Verstappen bezorgd op Verstappen.com. “Ze vroegen me binnen te komen vanwege elektrische problemen. Ik had graag meer gereden, maar het belangrijkste is dat we erachter komen wat er met de auto aan de hand is en wat dit voor consequenties heeft voor dit weekend en de rest van het jaar.”

