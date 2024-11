Lando Norris verloor tijdens de GP van Las Vegas het wereldkampioenschap aan Max Verstappen. Na een felle titelstrijd moest de McLaren-coureur zijn meerdere erkennen in zijn rivaal van Red Bull. De Nederlander stelde achteraf dat hij zijn vierde titel ‘al veel eerder had kunnen winnen’ als hij in de McLaren had gereden. Die opmerking zit Norris niet helemaal lekker.

Na het veiligstellen van zijn vierde titel op rij beweerde Verstappen dat hij het kampioenschap ook in de McLaren van Lando Norris had kunnen winnen. Bovendien zou hij zich in de MCL38 al veel eerder tot kampioen hebben gekroond. Norris is het daar niet helemaal mee eens en wijst op het feit dat Red Bull aan het begin van het seizoen beschikte over de meest dominante auto.

Gebrek aan een goede teamgenoot

“Hij (Verstappen, red.) moet comedy gaan doen of iets dergelijks,” grapte Norris tegenover de media in Qatar. “Hij kan natuurlijk zeggen wat hij wil, en er zijn heus vlakken waarop Max echt fenomenaal is. Dat gezegd hebbende, heeft hij natuurlijk geen teamgenoot gehad die hem op wat voor manier dan ook heeft kunnen uitdagen. Dat maakt zijn leven natuurlijk wel een stuk makkelijker.”

Het is Lando Norris duidelijk niet ontgaan dat Sergio Pérez een rampzalig jaar heeft gehad in vergelijking met Verstappen. Terwijl de kersverse wereldkampioen al 403 punten heeft verzameld, staat de teller bij Checo op 152. Daarmee blijft de Mexicaanse coureur voorlopig steken op de achtste plaats in het kampioenschap. De laatste keer dat hij vóór Verstappen eindigde, was tijdens de GP van Australië in maart. Verstappen viel toen uit met remproblemen. De laatste keer dat de Nederlander eerlijk werd verslagen door zijn teamgenoot, was tijdens de GP van Azerbeidzjan in 2023 – inmiddels veertig Grands Prix geleden.

