Max Verstappen beëindigde in Las Vegas het gevecht om de rijderstitel, maar de strijd voor de constructeurstitel gaat in Qatar nog door. McLaren en Ferrari zijn de voornaamste kandidaten om de gewilde titel mee naar huis te nemen. Vooral de aankomende race in Doha zal een cruciale rol spelen bij de eindsprint. “Het kleinste detail maakt vaak het verschil”, weet ook Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur.

Ferrari staat slechts 24 punten achter McLaren in het constructeurskampioenschap, waardoor de strijd nog altijd niet gestreden is. Als McLaren 21 punten meer kan scoren dan Ferrari in Qatar, dan gaat de titel voor het eerst sinds 1998 naar Woking. Ferrari-teambaas Vasseur waarschuwt zijn team echter om niet al te veel met de mathematische kant bezig te zijn.

“Er liggen 59 punten voor het grijpen, maar dit is niet het moment om te gaan rekenen”, aldus Vasseur in de officiële Ferrari-voorbeschouwing. “Het enige wat we kunnen doen is alles perfect uitvoeren om ervoor te zorgen dat Charles (Leclerc, red.) en Carlos (Sainz, red.) elke druppel prestatie uit de SF-24 kunnen persen.”

Hoewel McLaren er met de sterke MCL38 goed voor staat in het constructeurskampioenschap geeft Vasseur de hoop op een eerste Ferrari-titel sinds 2008 niet op. “We hebben gezien, vooral in recente races, dat de Formule 1 als geheel op dit moment op een heel hoog niveau opereert, waarbij het kleinste detail vaak het verschil maakt”, legt de Fransman uit. “Het is tijd voor een laatste zetje in de komende twee weekenden en onze coureurs, ingenieurs en iedereen in het team, zowel op het circuit als in Maranello, zijn er klaar voor om ons beste beentje voor te zetten.”

Ook McLaren bereidt zich voor

Aan de andere kant van het kanaal, in Woking, is McLaren zich eveneens aan het voorbereiden op de laatste twee races. Ondanks dat de race in Qatar vorig jaar goed verliep voor de Britse renstal, Piastri en Norris eindigden achter Max Verstappen op het podium, waarschuwt de Australiër dat het team moet uitkijken voor Ferrari.

“We kunnen er niet zomaar vanuit gaan dat (GP Qatar, red.) weer goed voor ons zal zijn en dat alles goed komt”, aldus Oscar Piastri. “Ik denk dat we goed moeten opletten en ervoor moeten zorgen dat we de komende dagen hard werken om sterk voor de dag te komen. (Om zo, red.) te proberen het gat met Ferrari weer te vergroten.”

