Carlos Sainz staat voor een uitdagend weekend in Qatar. Na een sterke derde plek in Las Vegas verwacht de Spanjaard dat het Losail International Circuit zijn Ferrari minder goed zal liggen. Volgens Sainz zijn de verwachtingen van het team dat het extreem lastig zal worden. Met McLaren en Mercedes in topvorm ziet hij zichzelf niet strijden voor het podium.

Laatste hoofdstuk met Ferrari

Sainz is bezig met zijn laatste races in dienst van Ferrari. De Spanjaard maakt volgend seizoen de overstap naar Williams, maar wil zijn tijd bij het Italiaanse team in stijl afsluiten. Niet alleen voor zijn eigen reputatie, maar ook vanwege de strijd in het constructeurskampioenschap. McLaren voert die strijd momenteel aan met 608 punten, maar Ferrari blijft er met 584 punten kort achter.

De derde plaats van Sainz in Las Vegas, met teamgenoot Charles Leclerc op P4, hielp Ferrari om de achterstand iets te verkleinen, maar minder dan gehoopt. Toch had Sainz het gevoel dat er niet meer in zat. “Voor het tempo dat we hadden, hebben we het maximale eruit gehaald. Daar kunnen we trots op zijn,” concludeert de Spanjaard.

Realistische verwachtingen

De verwachtingen Voor Qatar liggen een stuk lager. Volgens Sainz past het karakter van het circuit niet bij de Ferrari. “Het maximale wat we daar kunnen behalen, is een vijfde of zesde plaats,” stelt hij. “McLaren en Mercedes zullen erg sterk zijn, en Red Bull waarschijnlijk ook. We moeten realistisch zijn.”

Ondanks de moeilijkheden heeft Ferrari dit seizoen momenten van dominantie gekend, zoals de overwinningen in Austin en Mexico. Maar op een circuit als Losail verwacht Sainz een lastige strijd. “In Las Vegas hebben we belangrijke punten gepakt. Dat was cruciaal, want Qatar wordt zwaar.”

