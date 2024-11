De stratenrace in Las Vegas werd laat in de avond verreden, en dat lijkt effect te hebben gehad op de scherpte van de monteurs. Zo stond zowel Ferrari als Alpine niet klaar toen hun coureurs Carlos Sainz en Esteban Ocon naar binnen reden voor een pitstop. “We hadden het gevecht nog met Hamilton kunnen aangaan”, verzucht Sainz na de race.

Carlos Sainz werd door Ferrari naar binnen geroepen voor een tweede pitstop, maar moest op het laatste moment toch buiten blijven. “Wat gebeurde er?” vroeg de Spanjaard meteen over de boordradio. “We waren nog niet klaar”, kwam het antwoord van zijn race-ingenieur Ricciardo Adami. “Word eens wakker, jongens, kom op!”, reageerde Sainz vervolgens geïrriteerd.

De Ferrari-coureur vertelde na de race hoe de miscommunicatie over zijn pitstop hem waarschijnlijk een kans om met Lewis Hamilton te vechten voor P2 heeft gekost. “Het laat gewoon zien dat je in deze sport dingen perfect moet doen, weekend in, weekend uit”, legt Sainz uit, tegenover Formula1.com. “We hebben het hele jaar al dingen heel goed gedaan op het gebied van strategie en wedstrijdleiding, maar vandaag was niet onze dag.”

Doordat Sainz pas laat te horen kreeg van Ferrari dat hij toch buiten moest blijven, reed de Spanjaard over de witte doorgetrokken streep om weer de racebaan op te gaan. De Ferrari-coureur kreeg echter geen straf voor zijn actie, omdat hij nog niet in de pitstraat was geweest toen hij over de lijn heen reed. Volgens de International Sporting Code geldt het alleen voor auto’s “die in de pitstraat zijn geweest” dat ze niet “in welke richting dan ook” over de witte lijn mogen rijden.

Ook Alpine niet wakker

Ook bij Alpine waren ze niet helemaal wakker toen Esteban Ocon in ronde elf de pitstraat indook. De monteurs stonden nog in de garage, waardoor de Fransman voor niets de pitstraat was ingereden. Ocon pitte tijdens de volgende ronde alsnog. “We hebben onszelf helaas een extra stop gegeven”, vertelt een teleurgestelde Ocon. “Een drive-through-straf, zou ik zeggen. We moeten als team nog eens goed bekijken wat daar precies gebeurde.”

