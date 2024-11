Na een geweldige kwalificatie stond Alpine-coureur Pierre Gasly verrassend genoeg op de tweede startij voor de GP van Las Vegas. Zijn race was echter van korte duur. In de zestiende ronde viel de Fransman uit met motorproblemen. Teamgenoot Esteban Ocon kwam niet verder dan de zeventiende plaats, waardoor Alpine zonder punten huiswaarts keerde. Hierdoor werd het team ingehaald door Haas in het constructeurskampioenschap.

Dankzij een dubbel podium in São Paulo was Alpine kort daarvoor van de achtste naar de zesde plaats in het constructeurskampioenschap gestegen. Een fantastische sprong voor de Fransen, die bovendien op aanzienlijk meer prijzengeld kunnen rekenen als ze hoger in het klassement eindigen. Echter, door het gebrek aan punten in Las Vegas is Alpine teruggezakt naar de zevende plek. Concurrent Haas scoorde dankzij Nico Hülkenberg vier punten in de gokstad en ging Alpine daarmee voorbij.

In de Formule 1 is elke positie in het constructeurskampioenschap ongeveer tien miljoen dollar waard, omgerekend bijna tien miljoen euro. Dat betekent dat de voorsprong van Haas – slechts één punt – een aanzienlijk financieel verschil kan maken. Alpine heeft nog twee races om de positie terug te winnen en het extra prijzengeld op te strijken. Tegelijkertijd komt ook Visa RB in de buurt van de zesde plek. De komende twee weken belooft het een felle strijd te worden in het zogenaamde midfield.

Voor Haas is de sprong naar de zesde plaats een briljante prestatie. De Amerikaanse renstal eindigde vorig jaar nog als laatste in het constructeurskampioenschap, maar mede dankzij het leiderschap van teambaas Ayao Komatsu heeft het team de afgelopen maanden een opleving doorgemaakt.

De huidige stand van zaken in het constructeurskampioenschap:

McLaren (608 punten) Ferrari (584 punten) Red Bull (555 punten) Mercedes (425 punten) Aston Martin (86 punten) Haas (50 punten) Alpine (49 punten) Visa RB (46 punten) Williams (17 punten) Sauber (0 punten)

