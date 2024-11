Het is einde verhaal voor Pierre Gasly. De Fransman, als derde gestart, reed na zijn pitstop nog voor de punten maar wist dit niet lang vol te houden. De motor van zijn Alpine begaf het in de eerste fase van de race. Gasly weet zijn bolide nog naar de pitstraat te rijden, waardoor een safety car niet naar buiten hoeft te komen. Bekijk hier een video van het moment in de race in Las Vegas.

LEES OOK: LIVEBLOG GP Las Vegas: Wordt Max Verstappen opnieuw wereldkampioen?

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!