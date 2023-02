De tweede testdag is in volle gang en Carlos Sainz heeft, voor wat het waard is, de snelste tijd genoteerd op het circuit van Bahrein. De Ferrari-coureur snoepte zo’n vier tienden af van de tijd die Max Verstappen gisteren had neergezet. Fernando Alonso vinden we op de tweede plek, gevolgd door Guanyu Zhou en Kevin Magnussen. Yuki Tsunoda is met 68 ronden tot dusver het meest productief in deze sessie.

Carlos Sainz (Ferrari) 1:32.486 (40 ronden)

Fernando Alonso (Aston Martin) 1:32.969 (34 ronden)

Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1:33.170 (30 ronden)

Kevin Magnussen (Haas) 1:33.442 (41 ronden)

Esteban Ocon (Alpine) 1:33.490 (33 ronden)

Sergio Pérez (Red Bull Racing) 1:33.751 (60 ronden)

Logan Sargeant (Williams) 1:34.084 (50 ronden)

Lewis Hamilton (Mercedes) 1:34.094 (49 ronden)

Lando Norris (McLaren) 1:35.522 (42 ronden)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1:37.687 (68 ronden)